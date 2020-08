Fallece el famoso compositor Duane L. Tatro

ESTADOS UNIDOS.- Duane L. Tatro, famoso por componer para muchas series de televisión que incluyen titulos como: "Dynasty", "The Love Boat" y "Barnaby Jones", murió a los 93 años el pasado domingo en su casa en Bell Canyon, California.

La música de Tatro acompañó la acción en "The FBI", "Mannix", "Mission: Impossible", "Hawaii Five-0", "Cade's County", "Cannon", "Most Wanted", "Vega $" y "Matt Houston , "Así como la comedia de" M * A * S * H "y el melodrama romántico de" Glitter "," The Colby "y" Hotel ". Su primera serie fue el thriller de ciencia ficción "The Invaders" en 1967, y trabajó de manera constante en la televisión durante las siguientes dos décadas.

Duane L. Tatro Dies: TV Composer For ‘Dynasty’ And ‘The Love Boat’ Was 93 https://t.co/C139uq98SC — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 15, 2020

Consiguió componer el tema de la serie para un solo programa: el drama de detectives de la época de Quinn Martin "The Manhunter", que duró una sola temporada en 1974-75.

Tatro nació en Van Nuys el 18 de mayo de 1927. Hijo de un inventor, tocó el saxofón con la big band de Stan Kenton cuando solo tenía 16 años. Sirvió en la Marina cerca del final de la Segunda Guerra Mundial y, después de su licenciamiento en 1946, estudió música en la Universidad del Sur de California.

Los sobrevivientes incluyen a su esposa de 56 años, Francoise, sus hijos Tim y Mitch, y su hija Michelle, junto con seis nietos y cuatro bisnietos.