Fallece el artista Jo Mersa, nieto de Bob Marley 

El músico fue encontrado inconsciente en un vehículo en Estados Unidos el martes, según el servicio de transmisión TIDAL.

Según los informes, el artista, que se hacía llamar Jo Mersa, había sufrido de asma toda su vida, y la estación de radio de Florida WZPP afirmó que murió de un ataque de asma.

Es nieto del icónico músico de reggae Bob Marley e hijo de Stephen Marley

Bob murió trágicamente de cáncer en 1981 a la edad de 36 años y es considerado uno de los pioneros de la música reggae.

La difunta estrella tuvo 11 hijos con siete parejas diferentes.

Joseph Mersa Marley pasó sus primeros años en Jamaica, donde asistió a la escuela preparatoria Saints Peter and Paul. Luego se mudó a Florida, donde fue estudiante en Palmetto High School. Cuando estaba en el Miami Dade College, estudió ingeniería de estudio.

En 2014 lanzó el EP llamado Cómodo y en 2021 salió con Eterna.

Kingsley Ben-Adir interpretará al legendario cantante en la película, que será dirigida por el director de King Richard, Reinaldo Marcus Green, y producida por Rita Marley, y el hijo de ella y Bob, Ziggy, y su hija Cedella Marley.

Lashana Lynch, la estrella de No Time To Die que interpretó a la agente del MI6 Nomi en la epopeya de James Bond, interpretará a Rita, la viuda de Bob Marley.

Hubo una larga búsqueda para encontrar a la actriz adecuada para el papel, según Deadline, y los jefes de cine estaban ansiosos por encontrar a alguien con ascendencia jamaicana. Si bien Lynch nació en Londres, su familia es de Jamaica.

Uno de sus 11 hijos, Ziggy, admitió anteriormente que su padre podría ser un padre duro porque estaba consciente del "peligro" de la vida en Jamaica.

Crecer en Jamaica en la década de 1970 podría ser peligroso. Había armas por todas partes. Pero cuando era niño, el peligro se sentía emocionante. Cada día era una aventura. No entendía la gravedad de la situación", comenta.

"Hubo momentos en que mi padre me decía que no jugara en la calle porque quería mantenerme a salvo. Si lo desobedecía, me daría una paliza".