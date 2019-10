Fallece el actor y comediante John Witherspoon

ESTADOS UNIDOS.- John Witherspoon, el actor mejor conocido por su papel en la película de "Friday", falleció el pasado martes.

La familia de Witherspoon anunció que murió repentinamente en su casa en Sherman Oaks, California.

"Es con profunda tristeza que tenemos que tuitear esto, pero nuestro esposo y padre John Witherspoon falleció". "Era una leyenda en la industria del entretenimiento y una figura paterna para todos los que lo vieron a lo largo de los años. Te amamos 'POPS' siempre y para siempre".

Muere John Witherspoon, el comediante y actor que protagonizó 'Friday', murió a los 77 años https://t.co/VhQwpnFc51 — CNN en Español (@CNNEE) October 30, 2019

La carrera de Witherspoon, que comenzó en la comedia de pie, se extendió por más de 5 décadas, con su papel más notable siendo Willie Jones, padre del personaje de Ice Cube, Craig ... en todas las películas del "viernes".

John hizo trabajo de voz como Gramps en la serie animada "The Boondocks", que está siendo revivida para HBO. También jugó Pops en "The Wayans Bros." e hizo apariciones en "The Tracy Morgan Show" y "Black Jesus".

Le sobreviven su esposa, Angela, y sus hijos JD y Alexander. John tenía 77 años.