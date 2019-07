Fallece el actor Rutger Hauer

Su representante confirmó que la estrella murió en Holanda el pasado viernes después de una breve enfermedad. El funeral del actor se celebró este miércoles, según informó BBC.

Hauer interpretó al asesino replicante Roy Batty en Blade Runner, que fue dirigido por Ridley Scott y también protagonizó Harrison Ford.

El personaje de Hauer dio un famoso discurso durante un enfrentamiento climático con Ford al final de Blade Runner, diálogo que él mismo ayudó a escribir.

"He visto cosas que la gente no creería", se lo ve contándole a Ford. "Ataca a las naves en llamas desde el hombro de Orion. Vi rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir".

Se dice que Hauer le dijo a un reportero que su personaje, que solo tenía una vida útil de cuatro años, quería "dejar su huella en la existencia".

Hauer fue particularmente conocido por sus roles de horror y vampiros, interpretando a Van Helsing en Dracula 3D y como el vampiro Barlow en Salem's, una mini serie de la novela de Stephen King en 2004.