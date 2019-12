Fallece el actor Danny Aiello

ESTADOS UNIDOS.- Danny Aiello, actor mejor conocido por películas como ‘Do the Right Thing’ y ‘Moonstruck’, murió a la edad de 86 años.

Según información de TMZ, Aiello falelció el jueves por la noche en un centro médico en Nueva Jersey. Según el medio, estaba en el centro siendo tratado por una enfermedad repentina y había sufrido una infección relacionada con su tratamiento.

El actor irrumpió en Hollywood en 1973 con un papel en la película de béisbol protagonizada por Robert De Niro Bang the Drum Slowly. Poco después, interpreté a Tony Rosato en The Godfather: Part II, donde dijo la famosa frase: "Michael Corleone dice hola".

El veterano actor Danny Aiello, conocido por sus papeles en "El Padrino II", "Haz lo que debas" (Do the Right Thing) o "Hechizo de luna" (Moonstruck), ha fallecido hoy a los 86 años. Aquí está su filmografía completa:https://t.co/Wkzpq8f6Or pic.twitter.com/lZ4X0W5R3L — FilmAffinity (@Filmaffinity) December 13, 2019

Aiello recibió una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en la clásica película de 1989 de Spike Lee ‘Do the Right Thing’. En la película, interpreté al personaje de Salvatore "Sal" Fragione, el dueño de una pizzería en Brooklyn.

Fuera de Hollywood, Aiello también fue actor de teatro, actuando en múltiples obras de Broadway, incluyendo Gemini, The Floating Light Bulb y The House of Blue Leaves. También actuó en programas de televisión como Lady Blue y The Last Don.



Al actor le sobreviven su esposa Sandy Cohen, con quien se casó en 1955, y tres hijos. Su hijo, Danny Aiello III, murió de cáncer en 2010.