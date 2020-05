Fallece el actor Anthony James

ESTADOS UNIDOS.- Anthony James, mejor conocido por sus papeles en las películas de ‘‘In the Heat of the Night’’, ‘‘Unforgiven’’ y ‘‘High Plains Drifter’’, ha fallecido a la edad de 77 años.

El artista murió el pasado martes de cáncer, según un anuncio necrológico publicado por una funeraria en Cambridge, Massachusetts.

Sorprendentemente, la carrera de James estuvo marcada por apariciones en dos ganadores del Oscar a la mejor película: hizo su debut en la pantalla grande como Ralph Henshaw, un racista que maneja un mostrador, en In the Heat of the Night (1967) de Norman Jewison, y luego envolvió cosas como Skinny Dubois, dueño hostil de un burdel, en Clint Eastwood's Unforgiven (1992).

En el medio, James apareció en Vanishing Point (1971), Hearts of the West (1975), como un chófer espeluznante en Burnt Offerings (1976), Blue Thunder (1983) y The Naked Gun 2 1/2. : The Smell of Fear (1991), en el que parodió su imagen malvada en una actuación exagerada.

Hijo único, James Anthony nació de inmigrantes griegos el 22 de julio de 1942 en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Su padre, George, construyó y era dueño de un restaurante llamado The Mayflower, pero murió cuando el niño tenía solo 8 años.

Después de retirarse de la actuación a mediados de los 90, James, que nunca se casó, se mudó al área de Boston para concentrarse en una carrera como artista, y sus pinturas abstractas se mostraron en todo Estados Unidos.

En 2014, James publicó sus memorias, Acting My Face, que dedicó a su madre. "Nunca me consideré una celebridad, solo una cara a veces reconocible", dijo.