Fallece cantante de country Joe Diffie por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Joe Diffie, quien tuvo una serie de éxitos en la década de 1990 con baladas y singles honky-tonk como "Home" y "Pickup Man", murió después de dar positivo por coronavirus

El cantante de 61 años, anunció el viernes 27 de marzo que estaba infectado con COVID-19, convirtiéndose en la primera estrella del país en hacer público ese diagnóstico.

El publicista de Diffie, Scott Adkins dijo que el cantante murió hoy domingo 29 de marzo en Nashville, Tennessee, debido a complicaciones del virus.

"La música country perdió a uno de los buenos hoy", dijo Naomi Judd en un comunicado.

Diffie, originario de Tulsa, Oklahoma, fue miembro del Grand Ole Opry durante más de 25 años. Sus éxitos incluyen "Honky Tonk Attitude", "Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)", "Bigger Than the Beatles" y "If the Devil Danced (In Empty Pockets)".

A Diffie le sobreviven su esposa, Tara Terpening Diffie, y siete hijos de cuatro matrimonios.