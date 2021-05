Fallece actor que dio voz a “Sebastián” en La Sirenita

ESTADOS UNIDOS.- Disney está de luto, pues falleció el actor de doblaje que interpretó a “Sebastián” en la película animada “La Sirenita”.

Samuel E. Wright, conocido por millones por prestar su voz al famoso cangrejo, murió a los 74 años de edad.

El ayuntamiento de su ciudad natal, Montgomery, Nueva York, publicó en su cuenta de Facebook la triste noticia.

Sam fue una inspiración para todos nosotros y junto con su familia estableció el Conservatorio Hudson Valley", escribió.

"Además de su pasión por las artes y su amor por su familia, Sam era más conocido por entrar en una habitación y simplemente brindar ALEGRÍA PURA a quienes interactuó con. Le encantaba entretener, le encantaba hacer sonreír y reír a la gente y le encantaba amar”, continúa el mensaje.

Hasta el momento, no se dieron a conocer más detalles, como la causa de muerte de Wright.

¿QUIÉN ERA SAM WRIGHT?

Antes de que su voz lo hiciera famoso, Wright trabajó durante más de una década como actor con papeles en "Enos", "All My Children" y "The Cosby Show". También co-protagonizó con Forest Whitaker la película de Clint Eastwood , "Bird".

Wright también era conocido por su trabajo teatral, apareciendo en musicales como "Jesus Christ Superstar", "Pippin" y por originar el papel de Mufasa para el musical 'Lion King', ganador del premio Tony.

Pero sin duda, el papel que lo convertiría en una leyenda fue la del cangrejo “Sebastián” en “La Sirenita” de 1989.

Con un toque jamaiquino a su voz, fue responsable de cantar 2 de sus canciones más populares, ambas nominadas al Óscar, "Kiss the Girl" y "Under the Sea", siendo ésta última la que ganaría la estatuilla a “Mejor Canción Original”.

Sam continuó trabajando con Disney como la voz de Sebastián en las secuelas y una serie de televisión de "La Sirenita".