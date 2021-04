Fallece a los 65 años Les Mckeown exlíder de banda "The Bay City Rollers"

CIUDAD DE MÉXICO. – El cantante escocés de pop y rock, exlíder de la banda “The Bay City Rollers”, Les Mckeown, falleció el martes 20 de abril a los 65 años, informa el portal Billboard. La sensible noticia fue dada a conocer por la familia del artista.



Con profunda tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido marido y padre Leslie Richard McKeown. Leslie murió de repente en casa el martes 20 de abril de 2021. Estamos en estos momentos preparando su funeral y pedimos respeten nuestra privacidad después del golpe que hemos experimentado por esta gran pérdida”, anunciaron por medio del Twitter oficial del artista.

A pesar de que McKeown abandonó el grupo en 1978, se había unido con la banda para algunos conciertos de reunión en los últimos años.

Originario de Edimburgo, se unió a la agrupación en 1973. El grupo alcanzó la fama con temas como “I Only Wanna Be With You”, “Bye Bye Baby” y “Shang-a-Lang and Give a Little Love”, vendiendo más de 120 millones de discos.



McKeown confesó que el primer par de pantalones de la banda fueron inspirados en una tarjeta de cumpleaños y hechos por su propio padre, que era sastre.



El cantante, que dejó la escuela a los 15 años, formó parte de la icónica banda de 1973 a 1978. Un año después, grabó su primer álbum de estudio como solista, titulado “All Washed Up”.



En 2016 publicó su último disco, The Lost Songs, siendo el mismo año en el que reunió con su banda para una serie de conciertos.





Descanse en paz.