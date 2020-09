Fallece "Toots" Hibbert, leyenda de la música reggae

ESTADOS UNIDOS.- Toots Hibbert , un influyente y veterano cantante de ska y reggae jamaicano y fundador de la banda The Maytals, murió a los 77 años de edad. Aunque no está clara la causa de su fallecimiento, se sabía que recientemente le habían hecho una prueba de Covid-19.



:“Es con el mayor pesar de los corazones anunciar que Frederick Nathaniel 'Toots' Hibbert falleció pacíficamente esta noche, rodeado de su familia en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales en Kingston, Jamaica”, cita un comunicado emitido por la familia del cantante.



“La familia y su equipo de administración desean agradecer a los equipos médicos y profesionales por su cuidado y diligencia, y les piden que respeten su privacidad durante su tiempo de duelo”.



Durante los primeros 10 años con el grupo Maytal, grabó con una serie de productores que se lee como un salón de la fama del reggae: Coxsone Dodd, Prince Buster, Byron Lee, Leslie Kong, y recuperó composiciones de Hibbert como "Bam Bam", "Sweet and Dandy" y "54-46 Was My Number", que se inspiró en una pena de prisión de mediados de los 60 que cumplió por posesión de marihuana.



Hibbert fue uno de los primeros defensores del reggae a fines de la década de 1960 y logró un éxito con la canción "Do the Reggay". De hecho, a menudo se le atribuye haberle dado el nombre al reggae cuando bautizó la canción de 1968.



Fue contemporáneo y amigo de Bob Marley, y durante varios años ambos firmaron con Island Records; además, compartió con la banda de Marley, los Wailers, a inicios de su carrera. Ambos tuvieron éxitos con canciones como "Redemption Song", que aparece en su primer álbum para Island, "Funky Kingston".



También en 1972, Hibbert apareció en la innovadora película "The Harder They Come", protagonizada por Jimmy Cliff. Su canción de 1969 "Pressure Drop" apareció en la banda sonora de la película y fue versionada por The Clash en 1978, presentando a Hibbert a miles de nuevos oyentes.



El 2 de septiembre, se reveló que Hibbert se encontraba en condición estable pero grave en un centro médico privado en Jamaica. Fue probado para Covid-19, aunque los resultados no se han anunciado.