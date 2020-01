Fallece Stan Kirsch, actor que interpretó a novio de Mónica en 'Friends'

LOS ÁNGELES, California.- Medios de entretenimiento estadounidense reportan el lamentable fallecimiento del actor Stan Kirsch el pasado sábado, a los 51 años.

Según TMZ y Entertainment Weekly, fuentes policiales confirman que la esposa de Kirsch, Kristyn Green, encontró al actor colgado en el baño de su hogar en Los Ángeles, California.

"S10 // R.I.P.": STAN KIRSCH ( JUL. 15 / 1968 - JAN. 11 / 2020 )...



El siempre inmortal "Richie Ryan" de "HIGHLANDER: THE SERIES" fue encontrado muerto en su apartamento en Los Ángeles ( suicidio)...QDEP.



TMZ: https://t.co/hboMXEHLWB#RIPStanKirsch pic.twitter.com/tqFkhzP0DV — elliot diez // S10 (@elliot10x) January 14, 2020

Paramédicos llegaron al lugar, sin embargo, fue declarado muerto en la escena.

Green compartió la triste noticia en su Facebook personal y en el de su marido.

Agregó que el estudio de actuación que manejan estaría cerrado temporalmente.

"Trágicamente perdimos a nuestro amado Stan Kirsch el 11 de enero. Estaremos cerrados por las próximas dos semanas mientras procesamos y nos afligimos. Él fue tan amado y todos estamos devastados. Gracias por su comprensión y respeto por nuestra privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Kirsch fue conocido por interpretar a Richie Ryan en la serie “Highlander” entre 1992 y 1998, además de apariciones especiales en otras series como la aclamada “Friends”.

En el capítulo "The One With the Ick Factor", de la primera temporada, Kirsch interpretó al interés amoroso de Mónica Geller, Ethan, quien era un alumno de preparatoria haciéndose pasar por alguien mayor.

Con información de TMZ y Entertainment Weekly