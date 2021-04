Fallece Shunsuke Kikuchi, famoso compositor de la música de Dragon Ball y Dragon Ball Z

JAPÓN. – El famoso compositor japonés de bandas sonoras de anime y cine, Shunsuke Kikuchi, falleció en Tokio, Japón, a los 89 años tras luchar contra una fuerte neumonía durante varios meses, aunque no se sabe si fue por Covid-19, revelaron los medios del país.



Según los medios japoneses, el compositor falleció el 24 de abril, pero la familia decidió no revelar la noticia hasta ahora para poder llevar el luto íntimamente.

Kikuchi fue uno de los mejores y más reconocidos compositores dentro del ámbito de las bandas sonoras de anime en la década de los 70 y 80, siendo el creador de la música de exitosas series como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Doraemon, Dr. Slump, Gran Mazinger, Kamen Rider y Kiteretsu Daihyakka.



Shunsuke fue galardonado en 2015 en los Japan Record Awards por su extensa trayectoria y dos años después, en 2017, se retiró de su carrera debido a problemas de salud, dejando un gran legado.



Nacido en 1931 en Hirosaki, Japón, el famoso compositor comenzó a trabajar creando bandas sonoras a los 30 años. Su primer proyecto llegó en 1961 con la película Hachininme no Teki, para después fomar una relación laboral con los estudios de animación Toei Animation y Shochik.



También, Kikuchi fue el encargado de ambientar películas de Gamera, como: Gamera vs. Guiron (1969), Gamera vs. Jiger (1970), Gamera vs. Zigra (1971), Uchū Kaijū Gamera (1980) y las películas de Dragon Ball.



Además, su canción “Urami Bushi”, compuesta para la película “Female Convict Scorpion”, fue usada como parte del soundtrack de “Kill Bill: La Venganza, Volumen 1”, de Quentin Tarantino, explica el portal Tomatazos.



Las composiciones de Shunsuke Kikuchi se caracterizan por tener los 16 ritmos del blues y una base pentatónica y sus trabajos más reconocidos han estado relacionados con las producciones de Toei.



Descanse en paz.