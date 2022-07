Fallece Mickey Rooney Jr. a los 77 años .

Ciudad de México.- El día de hoy falleció el músico Mickey Rooney J a sus 77 años, era hijo del famoso actor Mickey Rooney.

Fue a través de un post en Facebook donde Paul Petersen, amigo del artista dio a conocer la noticia.

“Mickey Rooney Jr. falleció pacíficamente en Arizona. Durante los últimos años, vivió con y estuvo al cuidado de Chrissie Brown y su familia. Conocí a Mickey, el mayor de nueve hermanos engendrados por su famoso padre cuando él y Timmy fueron contratados por Disney para ser Mouseketeers en 1955. Mickey Junior era alto y talentoso. Podía cantar, bailar y actuar... y meterse en problemas […] Nos encargaremos de tus deseos”,declaró en una publicación.

Trayectoria musical

El famoso participó en varias bandas con Willie Nelson y fue parte de filmes como Honeysuckle Rose y Songwriter, además de ayudar a componer la banda sonora de Hot Rods to Hell, de John Brahm.

En la década de los 60 realizó canciones como “The Wandering Wind”, “The Choice Is Yours” y “It Certainly Ain't a Nice Thing”. En 1975 fue parte de la película Beyond the Bermuda Triangle.

Al nacido en Birmingham, Alabama, como Joseph Yule III, le gustaba tocar la guitarra, el teclado, el bajo, la batería y la armónica. Descanse en paz.