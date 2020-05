Fallece Martin Pasko, escritor de la serie animada de Batman

LOS ÁNGELES, California.- El escritor de cómics Martin Pasko, mejor conocido por su trabajo en la serie animada de Batman, ha fallecido a la edad de 65 años.

Según información de The Hollywood Reporter, así lo dio a conocer uno de sus amigos, el escritor de televisión Alan Brennert, mediante su cuenta de Facebook, en la que aseguró que el famoso había muerto el domingo por la tarde de causas naturales. Pasko había estado viviendo en North Hills, California.

Nacido como Jean-Claude Rochefort en Quebec en 1954, Pasko se destacó por primera vez a través de apariciones repetidas en columnas de cartas de cómics y fanzines, incluido Fantazine, el título que cofundó con Brennert. Comenzó a escribir para cómics en 1972, y en 1974 fue colaborador habitual de la línea de títulos Superman de DC, incluidos Superman, DC Comics Presents y Superman Family; también escribió para Justice League of America, Wonder Woman y Saga of the Swamp Thing para el editor, con su trabajo en este último inmediatamente anterior a la innovadora carrera de Alan Moore sobre el personaje.

Aunque continuó trabajando en los cómics durante la década de 1980, también fue un prolífico escritor de televisión y editor de historias, trabajando en programas de acción en vivo como Max Headroom, Buck Rogers en el siglo 25 y The Twilight Zone, y series animadas que incluyen Teenage Mutant Tortugas Ninja, GI Joe y Thundarr el Bárbaro. Esta carrera continuó en la década de 1990, cuando trabajó como escritor y editor de historias en Batman: The Animated Series, así como en la película Batman: Mask of the Phantasm. Ganó un Emmy diurno por su trabajo en Batman.

Pasko trabajó en el personal de Disney, como parte del programa editorial de corta duración "Disney Comics" a principios de la década de 1990, y DC, donde trabajó como editor del grupo de mercado masivo y enlace con Warner Bros. Studios hasta 2005, consultando sobre el desarrollo de proyectos que incluyen Smallville y Birds of Prey.