Fallece Lynn Shelton directora de “Mad Men”

ESTADOS UNIDOS.- La directora Lynn Shelton que ayudó a popularizar el género mumblecore con obras como "Humpday" y "Your Sister’s Sister", murió el viernes 15 de mayo debido a un trastorno sanguíneo.

Shelton, de 54 años era mejor conocida por su enfoque naturalista y discreto de la comedia y el drama en películas de bajo presupuesto que fueron éxitos con la multitud de Sundance.

Lynn comenzó su carrera como editora, luego pasó a hacer cortometrajes experimentales, además hizo su debut cinematográfico como directora con "We Go Way Back" en 2006.

Ganó premios en Slamdance, pero fue poco visto durante varios años, obteniendo un lanzamiento más amplio después de que Shelton se había establecido más.

A Shelton también le sobreviven sus padres Wendy y Alan Roedell y David "Mac" Shelton y Frauke Rynd, también sus hermanos David Shelton, Robert Rynd y su hermana Tanya Rynd.

Con información de Variety.