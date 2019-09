Fallece Larry Wallis, guitarrista original de Motorhead

ESTADOS UNIDOS.- Larry Wallis, el guitarrista original de Motorhead, quien tocó también con bandas como Pink Fairies, Blodwyn Pig y UFO, murió a la edad de 70 años.

La noticia fue confirmada en el sitio web oficial de Motorhead.

Wallis tocó en el álbum ‘Motorhead's On Parole’, que aunque se lanzó en 1979 como el cuarto álbum de la banda, se grabó a fines del 75 principios del 76, y se lanzó a raíz del éxito de sus primeros tres discos.

El guitarrista co escribió la canción ‘Vibrator’, pero dejó Motorhead en 1976.

Según información de Lauder Sound, antes de su tiempo con Lemmy, Wallis se unió a Shagrat de Steve Peregrin Took y luego se unió a Blodwyn Pig con Jack Lancaster. Wallis también viajó por Europa con OVNI, pero dejó la banda en 1972.

Wallis se unió a Pink Fairies ese mismo año y tocó en su álbum de 1973 ‘Kings Of Oblivion’ y formó parte de la reunión de la banda en 1987 y apareció en el álbum ‘Kill ‘Em And Eat‘ Em’.

También tocó con Mick Farren y The Deviants y lanzó un álbum en solitario ‘Death In The Guitarfternoon’ en 2001.

Junto con su forma de tocar, Wallis también se desempeñó como productor con New Wave y el sello punk Stiff Records y produjo ‘Wreckless Eric's A Louder Silence’ en 1977.

Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.