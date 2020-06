Fallece Kelly Asbury, director de películas animadas como ''Shrek 2'' y ''Spirit''

ESTADOS UNIDOS.- Kelly Asbury, mejor conocido por su trabajo de animación y dirección en ”Shrek 2" y "Spirit: Stallion of the Cimarron", ha fallecido a la edad de 60 años.

Fue el pasado viernes por la mañana que Asbury perdió la vida en Los Ángeles después de una larga batalla contra el cáncer abdominal, según información de Variety.

Asbury, quien comenzó su carrera en Walt Disney Feature Animation en 1983, dirigió cinco largometrajes animados durante su carrera: "Spirit: Stallion of the Cimarron", que se estrenó en 2002; "Shrek 2" en 2004, que codirigió con Conrad Vernon; "Gnomeo & Juliet" de 2011; "Pitufos: La aldea perdida" de 2017; y su último esfuerzo como director fue en "Ugly Dolls" de 2019, protagonizada por Kelly Clarkson, Nick Jonas, Janelle Monáe, Blake Shelton y Pitbull.

Hermanos, el día de hoy falleció Kelly Asbury en la lucha contra el cáncer. Kelly Asbury fue director de "Shrek 2", "Shrek Tercero" y "Spirit: El Corcel Indomable", además de haber sido guionista en "Shrek", "El Príncipe de Egipto" y "Pollitos En Fuga". Descanse en paz. pic.twitter.com/S5oGEzSaqr — Zowl (@ZowlOficial) June 26, 2020

Su otro trabajo incluye créditos en "The Little Mermaid", "The Nightmare Before Christmas" de Tim Burton, "James and the Giant Peach", "El Príncipe de Egipto", "Chicken Run", "Shrek", "Wreck-It Ralph "," Frozen "y" Sherlock Gnomes ".

Además, el nativo de Texas también fue acreditado como escritor en la película de 1991 "La bella y la bestia" y trabajó como artista de historias en "Toy Story" en 1995 y en "Kung Fu Panda" y "Madagascar: Escape 2 Africa" en 2008.

Le sobreviven su esposa, Jacquie Boggs; hijastros Andrew y Connor Boggs; hermana Gwen Speed; y sobrina Leslie McKeller.