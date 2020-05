Fallece Jorge Santana, hermano menor de Carlos Santana

ESTADOS UNIDOS.- Jorge Santana, hermano menor de Carlos Santana, ha fallecido por causas naturales, informó su representante, John Regna.

Jorge era el más joven de 3 hermanos y el segundo, después de Carlos, en hacer una carrera como gruitarrista. Jorge tenía 14 años cuando comenzó a tocar en San Francisco. Finalmente se uniría a una banda en los años 60 con algunos amigos de la escuela secundaria llamados The Malibus.

El nombre de la banda luego fue cambiado en 1970 a Malo con la ayuda de la madre del líder de la banda que les gritaba "¡Todos ustedes, hijo malo!" lo que significa que son horribles.

Malo firmó con Warner Bros y su álbum homónimo incluía el éxito de los 20 mejores "Suavecito", conocido como el himno nacional chicano tocado en sobornos de carne asada en todo el país.

Malo produciría 3 álbumes más antes de separarse. Jorge también había estado tocando en una banda llamada The Fania All-Stars, que terminó tocando en el clásico Yankee Stadium en 1973 frente a más de 63,000 asistentes.

Cinco años después lanzó 2 álbumes en solitario titulados "Jorge Santana" y en 1979 lanzó "It's all About Love".

También trabajó con su famoso hermano con su compañía de gestión como director de relaciones con artistas. Jorge estuvo de gira con Santana pero en los años 90 y se juntaron para el álbum de 1994 "Santana Brothers" que incluía a su primo, Carlos Hernández.

No hace mucho tiempo, Jorge apareció en vivo ocasionalmente con Malo y actuó frente a una multitud que inmediatamente recordó sus días de escuela secundaria en los años 70 gracias a "Suavecito".

Descanse en paz Jorge Santana.