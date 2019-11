Fallece Howard Cruse, autor pionero del cómic

ESTADOS UNIDOS.- Howard Cruse, autor de la aclamada novela gráfica Stuck Rubber Baby y editor fundador de la antología Gay Comix, murió a los 75 años. Así lo anunció la hija de Cruse, Kimberly Kolze Venter, este martes.

Según información de The Hollywood Reporter, Cruse llegó a la fama en la década de 1970 con la tira Barefootz, que apareció en varias revistas y títulos clandestinos, pero fue el título de la década de 1980 Gay Comix, una antología creada por Cruse para publicar trabajos de creadores abiertamente homosexuales, que posiblemente hizo su reputación ; Wendel, su tira sobre un joven gay en Reagan’s America para The Advocate durante el mismo período, le ganó aún más elogios.

En 1995, DC publicó Stuck Rubber Baby, posiblemente el trabajo más significativo de Cruse. La novela gráfica cuenta la historia de Toland Polk, un empleado de una estación de servicio en el sur de los años 60 estadounidense que se ve envuelto en la lucha por los derechos civiles de la época mientras explora su propia sexualidad. Publicado en múltiples ediciones por DC en un período de 15 años, ya está programado para un lanzamiento del 25 aniversario el próximo año de First Second Books.

Cruse continuó trabajando después del éxito de Stuck Rubber Baby, que obtuvo múltiples premios al ser traducido internacionalmente; ilustró The Swimmer with a Rope in His Teens de 2004, y escribió e ilustró a Felix’s Friends: A Story for Grown-Ups and Unpleasant Children de 2008, además de contribuir a antologías como Juicy Mother y Qu33r y supervisar colecciones de su trabajo anterior.

Además de su hija, a Cruse le sobreviven su esposo, Eddie Sedarbaum, y su hermano, Allan Cruse.