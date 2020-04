Fallece Hilary Heath por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Hilary Heath, la actriz y productora británica que participó en las películas de terror de American International Pictures, Witchfinder General, The Oblong Box y Cry of the Banshee, murió a los 74 años.

Fue su ahijado, Alex Williams, quien mediante Facebook dio a conocer que la artistamurió la semana pasada por complicaciones de COVID-19.

Después de retirarse de la actuación, Heath produjo An Awfully Big Adventure (1995) de Mike Newell, protagonizada por Hugh Grant y Alan Rickman, y Nil by Mouth (1997), escrita y dirigida por Gary Oldman.

Nacida el 6 de mayo de 1945 en Liverpool, Inglaterra, Hilary Dwyer estudió ballet y piano cuando era niña y luego apareció como actriz de teatro para el Bristol Old Vic.

Después de trabajar en The Avengers y otras series de televisión, entró en la pantalla grande como la aterrorizada sobrina Sara Lowes en el espantoso Witchfinder General (1968), dirigida y coescrita por Michael Reeves.

Tras un giro en The Body Stealers (1969), se reunió con Price en The Oblong Box (1969) de Edgar Allan Poe y Cry of the Banshee (1970).

"Adoré a Vincent", dijo durante una mesa redonda de 2010. "Interpreté a su amante, su hija y su esposa. Y él dijo: 'Si alguna vez interpretas a mi madre, me casaré contigo'. "

Los sobrevivientes también incluyen a su hijo, Daniel Heath, un compositor de cine (Big Eyes), y su hija, Laura.