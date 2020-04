Fallece Harold Reid, integrante de ''The Statler Brothers''

ESTADOS UNIDOS.- Harold Reid, integrante de uno de los grupos más populares de country, The Statler Brothers, ha muerto.

Según información de TMZ, la familia de Reid reveló que Harold falleció el viernes tras una larga lucha contra la insuficiencia renal.

Harold era bajista y cómico. Los Statler Bros se hicieron un nombre abriendo para Johnny Cash en el '64. Tuvieron un gran crossover al año siguiente con "Flowers on the Wall".

El grupo siguió con más éxitos, incluyendo "Bed of Roses" y "The Class of 57", que obtuvo un Grammy.

A lot of folks are going to be digging out there Statler Brothers albums today. RIP Harold Reid. pic.twitter.com/mXdF0IazNx — Hits and Grins (@HitsandGrins) April 25, 2020

El mayor éxito de radio para el grupo: "Do You Know You Are My Sunshine". Esa canción fue al # 1 y fue seguida por más éxitos # 1: "Elizabeth", "My Only Love" y "Too Much on My Heart".

En total, The Statler Bros tenía 66 listas de singles en country de Billboard. El grupo también se aventuró en la televisión, tuvieron un programa de variedades en TNN de 1991 a 1997.

"Él es y siempre será amado por su familia, amigos y millones de fanáticos. Su canto, su composición y su comedia hicieron felices a las generaciones. Se ha llevado un pedazo de nuestros corazones con él", señala la declaración oficial según el portal.