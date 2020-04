Fallece Hal Willner, productor musical, por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Hal Willner, conocido por su trabajo como productor musical, y como productor de bocetos musicales de "Saturday Night Live", ha muerto por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

Según información de Variety, el hombre de 64 años había dado a conocer su diagnóstico mediante un tweet del 28 de marzo, que incluía un mapa de brotes de coronavirus en los Estados Unidos con el área de Nueva York como un epicentro rojo. Se describió a sí mismo en el tweet como "en la cama en el lado oeste superior" y dijo: "Siempre quise tener un número uno, pero no este".

Entre los artistas para los que Willner produjo álbumes estaban Marianne Faithfull (recientemente diagnosticada con su propia pelea de COVID-19), Laurie Anderson, Lou Reed (incluido su último lanzamiento de estudio principal, "Ecstasy") y Lucinda Williams.

Había estado involucrado con "SNL", como el hombre detrás de las parodias musicales, desde 1980. Pero el sábado no era la única noche de la semana con la que estaba asociado; Willner fue el coordinador musical de la producción ejecutiva de "Sunday Night" de Lorne Michael (también conocida como "Night Music"), una ecléctica serie musical semanal presentada por David Sanborn durante dos temporadas en 1988-90, una de ellas en NBC y otra en sindicación.

Pero sigue siendo quizás el mejor o más recordado con cariño por los largos saludos que dirigió, como "Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films" de 1988, que tuvo artistas tan dispares como Ringo Starr, Michael Stipe, Bonnie Raitt, el Reemplazos, Yma Sumac, Ken Nordine, Harry Nilsson, Tom Waits y su amado Sun Ra que cubren canciones clásicas de la época dorada de Disney en versiones fieles o profundamente excéntricas.