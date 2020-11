Fallece Geoffrey Palmer a los 93 años de edad

ESTADOS UNIDOS.- El actor británico Geoffrey Palmer, mejor conocido por sus papeles en las series "As Time Goes By", "Butterflies" y "The Fall and Rise of Reginald Perrin", ha fallecido a la edad de 93 años. Su agente dio a conocer la noticia a la BBC.

En "As Time Goes By", Palmer coprotagonizó con Judi Dench. Los dos se reunieron en la película de James Bond de 1997 "El mañana nunca muere". Otras películas notables en las que estuvo incluyen "The Madness of King George", "A Fish Called Wanda", "Mrs. Brown ”y“ Paddington ”. Su última aparición es en "An Unquiet Life", una película que se encuentra actualmente en postproducción.

Palmer apareció en varias series de televisión icónicas, como "Doctor Who", "The Saint", "Fawlty Towers" y "The Avengers".

En 2004, Palmer fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios al teatro.

Le sobreviven su esposa Sally Green, su hija Harriet y su hijo Charlie Palmer, quien es un director con créditos que incluyen "Poldark", "Doctor Who" y "The Mallorca Files". Charlie Palmer dirigió a su padre en "Poirot: The Clocks".