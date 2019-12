Fallece Emil Richards, famoso percusionista

Emil Richards, famoso percusionista, especialista en vibráfono y jugador de sesión de Los Ángeles, ha muerto a los 87 años.

Su hija, Camille Radocchia, anunció por Facebook que el artista habría fallecido el viernes.

"Mi papá tenía un dicho: 'Como en la música, como en la vida", escribió. "Vivía y amaba mientras jugaba: completamente, profundamente, con creatividad, humor, disciplina y espiritualidad infinitas. Nunca perdió el ritmo. Como Emil diría, '¡Buenas vibras!'"

Richards, quien consideró a Lionel Hampton como una gran influencia en su carrera, fue músico de sesión para el legendario Wrecking Crew en Los Ángeles y tocó en miles de grabaciones durante su carrera.

Trabajó con gente como Shorty Rogers, Judy Garland, Charles Mingus, Elvis Presley, Peggy Lee, Nat King Cole, Stan Kenton, Julie London, Ella Fitzgerald, Dick Dale, Sam Cooke, The Carpenters, Marvin Gaye, Dave Mason, The Monkees, Harry Nilsson, Joni Mitchell, Linda Ronstadt, Burt Bacharach, Michael Jackson, The Beach Boys, Glen Campbell y Luciano Pavarotti.

"Mi situación ideal para una sesión sería tocar las partes más duras del mazo imaginables", dijo una vez. "Me gusta ir a casa exhausto de tocar buena y dura música. Por duro quiero decir difícil, porque es un desafío. Me encanta un desafío".

El innovador expresionista sonoro hizo el chasquido de los dedos en la canción de Vic Mizzy para The Addams Family ("Sí, ese era yo, los clics y todo", admitió) e hizo las partes de xilófono en la canción de apertura de Los Simpson para Danny Elfman, quien una vez llamó a Richards "un original irremplazable".