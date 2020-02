Fallece David Roback, guitarrista de Mazzy Star

ESTADOS UNIDOS.- El productor y cofundador de Mazzy Star, David Roback, falleció. Así lo dio a conocer un representante de la banda la tarde del pasado martes.

Una figura clave en la escena subterránea de neo-psicodelia de Los Ángeles Paisley en la década de 1980, Roback también tocó en bandas como Rain Parade y Opal. Tenía 61 años de edad. Aún se desconoce la causa de la muerte.

Según información de Pitchfork, Después de cofundar Rain Parade y lanzar un álbum con la banda, Roback se fue del grupo, citando una sensación de limitaciones en la banda. Pasó un tiempo en Berkeley y Nueva York antes de fundar Opal con la bajista de Dream Syndicate Kendra Smith a mediados de la década de 1980. Después de que Smith dejó la banda en medio de una gira donde Opal estaba apoyando a The Jesus & Mary Chain, Hope Sandoval fue elegida como su reemplazo. Roback y Sandoval luego formarían Mazzy Star.

El primer álbum de Mazzy Star, She Hangs Brightly, fue lanzado en 1990. El seguimiento, So Tonight That I Might See de 1993, presentó lo que sería el mayor éxito de la banda, "Fade Into You". Además de producir sus álbumes. , Roback también coescribió todas las canciones de Mazzy Star junto a Sandoval, incluyendo Seasons of Your Day de 2013, su cuarto álbum de larga duración y el primero en 17 años. El lanzamiento final de la banda, el EP EP, se emitió en 2018.