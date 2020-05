Fallece Dave Greenfield, tecladista de ''The Stranglers''

ESTADOS UNIDOS.- Dave Greenfield, tecladista de ‘‘The Stranglers’’, falleció el pasado domingo por complicaciones relacionadas con COVID-19 según información de Variety.

La banda punk británica acudió a su sitio web para señalar que el artista había dado positivo por COVID-19 el 26 de abril después de una estadía prolongada en el hospital debido a problemas cardíacos.

‘‘The Stranglers’’ se originó en 1974 durante el apogeo de la escena punk del Reino Unido y rápidamente pasó de tocar pubs a abrir para The Ramones y Patti Smith durante sus primeras giras británicas.

Aunque The Stranglers comenzó con un tecladista diferente, Greenfield se unió a la banda en su primer año y dio forma al sonido de la banda con su estilo de interpretación único.

En 1982, Greenfield escribió el mayor éxito de la banda, "Golden Brown", que alcanzó el número 2 en la lista de singles del Reino Unido y ganó un premio Ivor Novello. Greenfield también contribuyó con coros en muchas de las canciones de la banda y cantó en los primeros cortes como "Dead Ringer", "Do You Wanna?", "Genetix" y "Four Horsemen".

La banda, que actualmente está compuesta por el guitarrista y vocalista principal Baz Warne, el bajista Jean-Jacques Burnel y el baterista Jet Black.