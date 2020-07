Fallece Charlie Daniels, el interprete de "The Devil Went Down to Georgia"

ESTADOS UNIDOS.- Charlie Daniels, cantante y compositor cuya fusión del country tradicional y el rock sureño lo convirtió en un popular artista en los años 70 y 80, ha fallecido.

El interprete murió este lunes de un derrame cerebral hemorrágico en Hermitage, Tenn. Tenía 83 años.

Después de establecerse en la escena del estudio de Nashville con sesiones y trabajo de giras detrás de artistas como Bob Dylan y Leonard Cohen, Daniels atrajo la atención como cantante y director de banda por derecho propio con varios singles para Epic Records - "Uneasy Rider", "The South's Gonna Do It Again "," Long Haired Country Boy ", que expresaba parentesco con los rockeros de cuello rojo en la audiencia country.

Es mejor recordado por "The Devil Went Down to Georgia", su cuento popular, ambientado en un estilo de blues parlante, sobre un concurso de violín con Old Nick. El single subió al número 1 en la lista de países y cruzó al número 3 en el lado pop en 1979, cambiando 1 millón de copias.

La canción, que recibió una amplia exposición en la banda sonora multi-platino de la película de 1980 "Urban Cowboy", capturó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal country. Impulsó el álbum de Daniels "Million Mile Reflections" al número 5 en la lista de álbumes pop.

Le sobrevive su esposa Hazel y su hijo Charlie Jr.