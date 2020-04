Fallece Bruce Allpress, actor de ''El señor de los Anillos''

ESTADOS UNIDOS.- Bruce Allpress, actor mejor conocido por su papel en ‘Lord Of The Rings’, falleció en Nueva Zelanda el pasado jueves.

Según un comunicado de su familia, compartida con Stuff.co.nz, dijo que había muerto pacíficamente en casa, rodeado de sus cinco hijos. Su causa de muerte aún no se ha revelado.

"Su amor por las artes escénicas fue inspirado por su madre, quien llevó a Bruce a salidas a producciones teatrales de aficionados mientras crecía en Dunedin00, expresó la familia.

Bruce llegó a la fama por primera vez en la década de 1960, con su primer papel en la serie ‘The Cheeseman Singer’, antes de aparecer en ‘New Zealand soap Close to Home’.

Sus créditos en la pantalla grande incluyeron una temporada en la película ganadora de un Oscar ‘The Piano’, ‘The Scarecrow y Frosty Man’. Uno de sus papeles más notables fue como Aldor en ‘Lord Of The Rings: The Two Towers’, en 2002. A Bruce le sobreviven sus cinco hijos, Susan, Anna, Michael, Jane y Peter.