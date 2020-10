Fallece Billy Joe Shaver, cantante de country

ESTADOS UNIDOS.- El cantautor de música country Billy Joe Shaver falleció este miércoles en su Texas natal a la edad de 81 años.

Según información de Variety, Shaver sufrió un derrame cerebral masivo en el Hospital Ascension Providence en Waco, Texas.

El cantante saltó a la fama en 1973 con su álbum debut, "Old Five and Dimers Like Me", y a menudo se lo mencionaba como parte del movimiento "country outlaw" de la década de 1970 junto con figuras como Willie Nelson y Waylon Jennings, quienes grabó sus canciones.

Su propia carrera discográfica abarcó 17 álbumes de estudio, el último de los cuales fue "Long in the Tooth" de 2014. "Shaver siempre ha sido un tipo duro que causa problemas en los límites de un Nashville que valora la astucia", escribió la revista Q en ese momento.

Billy Joe Shaver has passed away at age 81. pic.twitter.com/LGBwiCpGQJ — Galleywinter (@galleywinter) October 28, 2020

Shaver apareció en la película de 1996 de Robert Duvall "The Apostle". En 2004, se lanzó un documental sobre Shaver, "A Portrait of Billy Joe".

Su vida personal fue materia de tradición y leyenda. Se casó y se divorció de la misma mujer, Brenda Tindell, tres veces. Tuvo un infarto en el escenario. En 2007, estuvo involucrado en un incidente de tiroteo que hizo noticia fuera de un bar en Lorena, Texas. Fue absuelto después de alegar defensa propia.

Shaver fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country de Texas en 2006. Al año siguiente recibió su única nominación al Grammy, en la categoría de mejor álbum sureño, country o bluegrass gospel por "Everybody's Brother".