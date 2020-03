Fallece Andrew Jack, actor de Star Wars, por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Andrew Jack, quien participó en varias cintas de Star Wars, ha fallecido a la edad de 76 años por coronavirus.

El actor, quien interpretó al comandante Caluan Ematt, murió en un hospital en Chertsey, Surrey, la mañana de este martes por complicaciones del virus, según información de Mirror.

Lamentablemente, no estaba con su esposa Gabrielle, ya que actualmente se encuentra en cuarentena en Australia y no pudo hablar con él antes de que falleciera.

Algunos de sus papeles más notables incluyen Major Caluan Ematt en Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: The Last Jedi, y la voz de Moloch en Solo: A Star Wars Story.

El nativo de Londres también fue entrenador, ayudó a actores a aprender cualquier idioma extraño que alguna cinta les exigiera, colaborando así en películas como Avengers: Endgame, Sherlock Holmes, Alien vs. Predator, Lord of the Rings, Captain America y Men In Black.