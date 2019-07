Faisy superó la depresión que le impidió levantarse de la cama

Faisy es conocido por su buen humor y picardía, pero cuando tenía 21 años pasó por una depresión que le llevó tres semanas levantarse de la cama, casi sin comer y con poca intención de pedir ayuda.



"Troné con mi pareja, se acabó mi grupo musical, se desvieló mi carro, regresé a la universidad y me di cuenta que no era como yo creía, entonces, me victimicé", recuerda.

Pero entonces, no sabe cómo, el creador de "Me caigo de risa" tuvo una luz y comenzó a hacer lo que nunca antes: pedir ayuda. "Supe salir y no sé cómo, pero la vida es cortita. Si te estás fregando, friégate bien; se me prendió el foco y pensé que era pedir lo necesario. No pensé en el suicidio, pero sí estaba en el fondo", recuerda en entrevista.

Por ello aceptó formar parte de la campaña #Yomecomprometo que impulsa la prevención del suicidio entre jóvenes y que promueven el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y la Secretaría de Salud de la entidad.

"Ese momento fue para mí un parteaguas en la vida y a partir de ahí comenzaron a pasar cosas mágicas, amo mucho vivir", expresa.

"Me parece que todos hemos tenido gente cercana a la depresión. Es bueno tener más información para saber identificar esos problemas", agrega.

A Faisy se le escuchará próximamente en el largo de animación Angry Birds 2 como el pájaro Chuck, el personaje hiperactivo que vive todo a gran velocidad.