Facundo pide que vuelva la carrera de botargas de "Otro Rollo"

Hace seis días Facundo comentó en Twitter que YouTube lo llevó a ver los videos de carrera de botargas, un segmento que se hizo muy popular durante la época de "Otro Rollo" y que consistía, como muchos recordarán, en un grupo de botargas de distintas marcas que competían por llegar a la meta en el Estadio Azteca.



La dificultad para correr, las caídas, los golpes, empujones, la "bolita", tropezones y sobre todo, la cabeza de la abejita (la que usaba Yordi Rosado) que salía volando a la menor provocación la hacían muy divertida para el público, sin embargo, ¿Cómo recuerda Yordi las carreras?, en noviembre, cuando presentó su último libro, se lo preguntamos.



"Lo recuerdo como un gran momento fue algo que empezó de una manera chistosa y no pensamos que fuera a crecer tanto, yo soy enojón, me caliento rápido, y entre que uno le echaba ganas para que se viera que estaba enojado y otro que sí me hacía enojar…", dijo el conferencista y comunicador a EL UNIVERSAL.



Para sorpresa en redes sociales, Adal Ramones y varias marcas están de acuerdo. De hecho Adal dijo que él todavía conserva la botarga de la abejita en su casa, que era la más atacada y Yordi lo recuerda muy bien, porque él la usaba siempre. "La idea original de la abejita la hice yo, yo fui el que la puse y luego se volvió un éxito, nunca he sentido que algo que haga que la gente se la pase bien sea algo penoso para uno, creo que vas viviendo momentos distintos y todo suma para que seas la persona que eres hoy".



Cuando Facundo posteó que "deberían volver a hacerla", Ramones contestó que estaría bueno y agregó "todavía tengo la botarga de la abejita de la bodega por si ocupas". ¿Dijeron carrera de Botargas? preguntó la marca Corona en la misma publicación y Cerveza Modelo también apareció entre las réplicas, al igual que cerveza Michelob Ultra, y hasta algunos sugieren que Dr. Simi también se sume.



En aquel tiempo las botargas que competían eran las de algunos supermercados, de equipos de futbol, cerveceras, entre otras. Aunque en alguno de los comentarios una de las cerveceras dijo que ya se armó, aún no han anunciado oficialmente cuándo o cómo se realizaría el regreso de la carrera de botargas. Yordi no ha comentado nada en redes sociales, pero Adal está muy puesto. ¿Qué nuevas botargas agregarías tú?