Facundo estrena nuevo programa de concursos en TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los conductores más irreverentes de la televisión es sin duda alguna Facundo, el presentador que inició su carrera muy joven en Televisa, empresa que lo lanzó a la fama y hoy trabaja en TV Azteca donde estrenaría nuevo proyecto.

En su columna Sin Lisonja, Alex Kaffie comentó que el también comediante, de 43 años de edad, será el nuevo anfitrión del programa de la televisora del Ajusco llamado “Cazatesoros”, mismo que es de concursos, aunque no dio más detalles sobre el asunto.

El nuevo programa de concursos de Azteca 7, de nombre 'Cazatesoros', va a estar conducido por Facundo”, escribió.

Como ya es bien sabido, los programas de concursos se han puesto de moda, principalmente en los que participan los famosos, al estilo “Me Caigo de Risa”, en donde mezclan el humor, la comedia y las habilidades físicas y mentales de los artistas.

También ha funcionado la fórmula de los programas tipo reality shows, donde participan famosos y no famosos, y realizan actividades de fuerza y destreza, como “Exatlón”, “Guerreros 2020” y “Survivor”, por mencionar algunos.

En esta caso, no hay mucha información sobre “Cazatesoros”, pero seguramente se tienen grandes expectativas, ya que recordemos que en 2017, Facundo ingresó a TV Azteca para participar en “La Isla”, programa similar que “Survivor”, de deportes extremos llevados a cabo en un lugar lejano del Caribe.



¿Por qué razón Facundo renunció a Televisa?

Una de las grandes interrogantes cuando Facundo renunció a su exclusividad y se fue a TV Azteca eran los motivos por los cuales había tomado la decisión, ya que no era secreto para nadie que el exintegrante de Big Brother era uno de los consentidos de la televisora.

En una entrevista que el conductor le dio a Yordi Rosado en su canal de YouTube, platicó que decidió salirse de la televisora de San Ángel porque “tenía que andar de lamebotas” y no le gustaba.

“Yo siempre soñé con ser productor y yo pensaba que el pedo era ser productor. Cuando por fin pude ser productor de mi propio programa en Televisa, de repente como que odié, fue lo que me pasó. Tenía que estar de lamebotas de los ingenieros y de todo mundo: 'Por favor, déjame prender un cigarro en el foro'. No mames lo odié. Y terminó justo 'Turnocturno' y dije: 'En Televisa ya llegué a lo más que se podía llegar y no soy feliz’”, relató Facundo.

Antes de ingresar a TV Azteca, Facundo trabajó un año en Fox Soports, donde hizo su programa “Escuela para Maridos”, y al cumplir con su contrato en la televisión de paga, TV Azteca le ofreció entrar a “La Isla”, en 2017, y ahí se quedó hasta hoy.