Fabrizio Presley asegura que Carlos Rivera lo besó en la boca

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha especulado sobre la verdadera sexualidad de Carlos Rivera, quien actualmente es el novio de Cynthia Rodríguez, conductora de “Venga la Alegría”.

Sin embargo, muchos piensan que esa relación es sólo una fachada para cubrir sus verdaderas preferencias sexuales, pues casi nunca se les ve juntos o en actitud romántica como otras parejas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, Fabrizio Presley, quien fuera compañero de Carlos en “La Academia” (2004) escandalizó a los fans al revelar que el cantante lo besó en la boca.

Así lo aseguró en una reciente entrevista para TvNotas, donde dio detalles de la relación que ambos tuvieron en aquel entonces.

“Ya tiene algunos años. Como recordarán, yo estuve en la segunda generación de La Academia (2003) y él (Carlos Rivera) en la tercera (2004), pero fue en ésta cuando Giorgio Aresu, quien en ese entonces producía el reality, me invitó a formar parte del staff y me presentó a todos los concursantes”, contó.

El recordado beso habría ocurrido en una plaza cerca del hotel donde se hospedaban todos los integrantes, y tras un rato de platicar, lo besó inesperadamente.

“Ahí estaba Carlos con su compañero César Robles, entonces, me habló y me preguntó: ‘¿Qué haces aquí?’, le contesté: ‘No, pues vine con mi mamá a comer’ y nos quedamos platicando un rato. De repente, César se fue y seguimos platicando, pero me sacó de onda el momento en el que nos despedimos”, relató.

Pensé que me iba a dar un abrazo al despedirse, pero de repente, se acercó más y dije: ‘Me va a dar un beso en el cachete’, no me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aun entre hombres, pero esta vez no era eso...Me agarró la nuca y ¡presta! ¡que me planta un besote en la boca”, continuó.

A pesar de que Fabrizio es heterosexual, asegura que no se asustó con el beso de Carlos, pero sí le extrañó, tomando en cuenta que en aquel tiempo, el cantante era novio de la fallecida Hiromi Hayakawa.

“Yo como parte del staff me di cuenta de muchas cosas y sinceramente yo nunca vi que Carlos fuera muy cercano con Hiromi, que en paz descanse, yo nunca vi que ellos anduvieran”, comentó.

Lo que sí se dio cuenta Fabrizio es que Carlos era muy cercano a César Robles, pues incluso compartían el mismo cuarto de hotel y se les veía juntos por todas partes.

“Con quien sí lo llegué a ver muy cercano fue con César, tanto que ese día del beso estaba en la plaza con él. Cuando los hospedaban en el hotel, les tocaba en el mismo cuarto y andaban juntos para todos lados”, agregó.

Y de manera personal, opinó que Carlos podría estar ocultando su homosexualidad por miedo a las represalias en la industria del entretenimiento.

“Más bien, a los intereses de la industria, porque decir que Carlos es gay significaba no vender y no es negocio. Por esto, en su momento, cuando estuvo en 'La Academia', me imagino que la televisora y su disquera también le manejaron otra imagen distinta a la real para no perder seguidoras porque la gente no estaba cien por ciento abierta a un cantante homosexual”, opinó.

Cabe recordar que hace unos días se le relacionó sentimentalmente a Carlos Rivera con Juanpa Zurita.