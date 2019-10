Fabiola Campomanes se retira del medio

MÉXICO.- Tras el escándalo que surgió luego de que Jonathan Islas denunciara a Fabiola Campomanes de haberlo golpeado bajo los influjos del alcohol y las drogas, y luego de que la actriz y su hija aseguraran que esa versión era falsa y que era él quien sufría de alcoholismo, ahora Islas recurrió a una publicación para contar su versión.

Durante la entrevista que concedió, Jonathan dijo que a pesar de que la gente le diga ‘maricón’, ‘chillón’ o ‘mandilón’, él no se arrepiente de haber denunciado a Fabiola públicamente. “Yo fui un hombre violentado por su pareja, el único con sangre soy yo. Y aunque Fabiola no se canse de decir otra cosa, yo tengo la conciencia muy tranquila”.

De acuerdo al artista las cosas no sucedieron como Campomanes contó, y es por ello que decidió contar “la verdad” de los hechos. “Un amigo me pidió que lo acompañara a una fiesta y yo accedí. Para mi sorpresa, cuando llegué, la vi bailando con unos hombres, y me molesté, no me gustó ver a mi novia con alguien más. Me acerqué a donde estaba y de inmediato me di cuenta de que estaba bastante tomada. (Ella) se molestó mucho, no me dijo nada, pero me presentó con sus amigos diciendo: ‘Él es Jonathan’, y yo terminé la oración diciendo: ‘Sí, su novio’; ella torció la boca y se fue a sentar con una de sus amigas”.

De la misma forma, Islas aseguró que a pesar de no estar platicando durante la fiesta estuvo siempre junto a ella, hasta que la actriz quiso retirarse del lugar tras ver llegar a una ex pareja, pero de acuerdo a su relato, nunca estuvieron peleando ni cambiando de taxi. “Entre los dos paramos un taxi y los dos nos subimos. Hasta ese momento le cuestioné de por qué no me había dicho nada de la fiesta y discutimos, pero como cualquier pareja normal”.

Asegurando que hay filtros de seguridad en la casa de Fabiola y si ella lo hubiera pedido él no habría entrado, Jonathan continúo: “Ya en su casa, nos subimos a su habitación, estábamos cansados y pensé: ‘Mañana hablamos’, entonces, así vestido y como estaba, me acosté en la cama y me quedé dormido. En la mañana sólo sentí que me aventó una bolsa de plástico, me desperté y ella gritaba: ‘Lárgate de mi casa, esto ya terminó’, y cuando intenté levantarme, me golpeó con el puño cerrado en la boca. Me levanté de inmediato para buscar mis cosas e irme, porque no paraba de insultarme y gritarme que me largara, que todo ya se había acabado, entonces abrí un cajón y fue cuando vi su mariguana y sus pipas, se puso como desquiciada y corrió hacia la calle; yo creo que se le cruzaron los cables”.

Finalmente, el actor contó que decidió llamar a la policía para solicitar ayuda y retó a su ex a comprobar que su dicho es verdad. “Yo de inmediato llamé al 911 para pedir ayuda y fue cuando empecé a recibir mensajes de ella diciéndome que me pagaba con tal de que no dijera nada, que me saliera de ahí, que no la denunciara. Te puedo jurar que nunca la toqué. La reto a que lo demuestre, porque nunca le toqué un solo pelo”.

Cabe destacar que horas antes de darse a conocer el relato de Jonathan Islas, Fabiola Campomanes envió un comunicado agradeciendo las muestras de cariño, apoyo y solidaridad, además de dar a conocer que por ahora estará alejada del medio artístico y que ya tomó acciones legales en contra de su ex.