Fabiola Campomanes defiende a Nath Campos: “Espero que en la vida no tengan una situación desafortunada”

CIUDAD DE MÉXICO.- Fabiola Campomanes se manifestó a favor de que las mujeres que han sido violentadas, como es el caso de la youtuber Nath Campos, levanten la voz y denuncien estas atrocidades, a pesar de que algunas personas puedan juzgarlas.

Después de que Fabiola denunciara pública y legalmente haber sufrido agresiones físicas y psicológicas a manos de su ex pareja, ahora celebra la valentía de otras mujeres para exponer sus casos ante la sociedad.

“Me parece terrible que siga ocurriendo, eso me parece terrible, pero me parece increíble y sumamente valiente y de mucho valor, valentía, valor, importante, alzar la voz y creo que es la única manera de frenarlo”, dijo la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, Campomanes lamentó que haya gente que en lugar de apoyar a la víctima la señalen, por lo que no perdió la oportunidad de enviar un mensaje para estas personas.

“Eso siempre va a existir, les mando amor en su corazón, ¿qué te digo?, que espero que en la vida no tengan una situación desafortunada, una adversidad que las ponga en ese lugar de vulnerabilidad y de trauma, porque es lo que se vive y viven muchas mujeres, entonces, pues ojalá que esas personas que juzgan, que a lo mejor atacan es porque no saben, porque nunca han sentido un dolor así, ni ellas o ellos o alguien de su familia, o no lo saben o no lo conocen, o no saben si alguien de su familia lo ha sufrido porque quizás lo ha callado”, declaró.

Por otra parte, la artista reveló que sigue su proceso de recuperación facial tras dar a conocer que tenía problemas en la cara por realizarse varios tratamientos contra las manchas en la piel.

“Ahorita con sábila y con concha nácar y así… lo principal y como mensaje es que se cuiden la piel con bloqueador, subí este mensaje como con esa recomendación de no obsesionarnos y aceptar el paso de tiempo”, indicó.