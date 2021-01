Fabiola Campomanes cae en depresión tras sufrir quemaduras en el rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Bien dicen que la belleza cuesta, y vaya que Fabiola Campomanes, de 48 años, pagó bastante caro haberse sometido a un tratamiento para eliminar unas manchas de su rostro, pues éste le destrozó el cutis.

El pasado fin de semana, la actriz subió a sus redes sociales un video donde platica sobre esta bochornosa experiencia y, ante sus seguidores, lloró al admitir que se obsesionó con ser bella. Al respecto, platicamos con una de sus amigas más cercanas y nos dijo que, a raíz de este procedimiento fallido, Fabiola se encuentra sumergida en una fuerte depresión.

Vimos que Fabiola tuvo una mala experiencia con un procedimiento estético, a lo que la amiga de la actriz declara que no sabe qué se hizo, “Exactamente no sé, pero en el video que subió se nota que fue algo muy agresivo, pues tuvo secuelas desastrosas”.

La actriz mexicana Fabiola Campomanes publicó a través de su perfil de Instagram un video donde explica su triste historia al sufrir lesiones en el rostro a causa de un proceso estético.

A decir de la amistad de Campomanes, le marcó rápidamente tras ver las publicaciones de la actriz, pero la reacción no fue la esperada. “Luego de ver su publicación, me preocupé y le marqué para preguntarle cómo se sentía, pero sólo gritaba: ‘¡Por necia!, ¡por pe#&$%@!, ¡mira nada más cómo quedé! ¡Ya valí ma&%$ de la cara!’ Traté de tranquilizarla, pero está muy deprimida”, explicó.

Al cuestionar a la fuente sobre el estado de ánimo de Fabiola, comentó, “Imagínate, si estaba muy a disgusto con sus manchitas, ahora ver eso que se hizo, bueno, debe querer morirse. Está encerrada y no quiere ver a nadie”.

A juzgar por los comentarios de su amiga, las marcas no son tan notables, pero a la actriz si le afectaron emocionalmente. “Pues casi no se veían y con el maquillaje eran imperceptibles. Ella suele someterse a este tipo de tratamientos porque quiere verse bien y, además, no tener una sola arruga”, afirmó.

“Exacto, a sus casi 50 años luce espectacular y es que mi amiga se cuida muchísimo, hace ejercicio y su alimentación es muy balanceada. Sin embargo, como a muchas mujeres, le cuesta trabajo aceptar el paso del tiempo, pero ya debe entender que tiene 48 años y que el tiempo se queda en una”, declaró.

Durante las transmisión del video que publicó desde sus redes sociales, Campomanes declara que no es la primera ocasión que se somete a un proceso estético, pero sí es la primera ocasión que le sucede esto.