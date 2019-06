FOTOS: Eiza González restaura Mural de la Hermandad en Tijuana

Como parte de la restauración del Mural de la Hermandad que está en Playas de Tijuana, Justo en el muro fronterizo, la actriz Eiza González estuvo esta mañana en Tijuana.

En su Instagram, la también modelo compartió su felicidad de regresar a la frontera en esta labor que ha venido haciendo en visitar refugios de migrantes y apoyo a la comunidad.

Este mural a cargo del artista visual Enrique Chiu, también contó con la participación de otras personalidades que se vienen sumando a esta tarea bajo el respaldo de This Is About Humanity, cuya labor es conocer de cerca la problemática de la migración en esta frontera.