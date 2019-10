FOTO: Sofía Castro celebra desnuda y en la cama su cumpleaños #23

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado miércoles Sofía Castro llegó a sus 23 años y decidió acudir a su cuenta de Instagram para agradecer a la vida por la gran aventura que ha vivido hasta ahorita.

‘‘23 años que han sido una aventura y no puedo estar más agradecida con la vida por tantas cosas bonitas, tantos amigos que me llenan el alma, por la hermosa familia que tengo. Por todo lo vivido bueno, malo, regular que me han hecho la persona que soy hoy’’, señala la joven al inicio del texto.

La hija de Angélica Rivera agrega que disfruta de su trabajo aunque en ocasiones las cosas no salgan como uno quiera.

‘‘Me he caído 7 veces pero me he levantado 8. Llevo 9 años trabajando en lo q más amo y disfrutando cada día como si fuera el último a pesar de q a veces la vida nos da sorpresas inesperadas pero que también te sorprende con cosas increíbles’’.

Al finalizar agradeció tantos a sus seres queridos como a sus seguidores por los mensajes de buenos deseos que le hicieron llegar en su día.

‘‘GRACIAS A TODOS POR SUS MENSAJES, SU CARIÑO Y SUS FELICITACIONES han hecho como todos los años que sea un cumple único y feliz !!!!!!! Gracias q mis papas por guiarme y a mis hermanas por ser mis cómplices. 23 los recibo feliz... y HOY TODOS NOS TOMAMOS UN TEQUILA’’.