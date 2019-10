FOTO: La participación de Sarita Sosa en La Voz México

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parecer, Sarita Sosa siempre ha mantenido un interes por hacerse de una carrera dentro del ambito musical, pues ahora se difundió una foto de cuando participó para La Voz México.

Fue en 2014 cuando la hija menor de José José intentó cumplir su sueño de ser cantante, mediante el concurso musical.

Sarita se presentó ante Ricky Martin, Yuri, Laura Pausini y Julión Álvarez, jueces que se encontraban en esa temporada según informa Elisa Beristáin. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba, pues ninguno de ellos volteó su silla.

Tmb participó en esa temporada el hijo de Rogelio Guerra y la hija de Germán Montero:

Cabe señalar que no fue la única hija de algún famoso en presentarse, en esa temporada también hubo otros hijos de famosos quienes también concursaron, tal fue el caso de Carolina Montero, hija de Germán Montero (cantante de música regional mexicana), así como el actor Aldo Guerra (hijo del fallecido Rogelio Guerra).

Aunque no quedó seleccionada, Sarita Sosa no ha quitado el dedo del renglón. En declaraciones para el programa Al rojo vivo la hija de José José reveló que incluso antes de morir, su padre le pidió que siguiera persiguiendo su sueño.

"Me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar", afirmó.