FOTO: Filtran ''pack'' de Julio Camejo; él da la cara

HERMOSILLO, Sonora.- En redes sociales, especialmente en Twitter, ha sido viralizada una imagen del actor Julio Camejo en la que sale completamente desnudo.

La imagen fue tomada por el mismo famoso frente a un espejo en donde además muestra su parte íntima.

Como era de esperarse, usuarios de esta red social no tardaron mucho en juzgar la foto e incluso pedirla.

Varias horas después, Camejo acudió a su cuenta de Instagram para aclarar que habían hackeado todas sus cuentas de redes sociales, incluso mandó un mensaje para la persona que lo hizo.

‘‘Este es un mensaje para el que me hackeó, Hermano o hermana: no como amenazas, no como miedo, no como extorsión, así que si quieres subir todo lo que quieras subir de mi, súbelo’’, expresa el actor.

De esta manera Julio Camejo se une a la larga lista de famosos cuya privacidad ha sido expuesta.