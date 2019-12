VIDEO: Esmeralda Pimentel junto a su supuesta novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esmeralda Pimentel ha estado envuelta en medio de la controversia luego de que se diera a conocer que, supuestamente, mantiene una relación con una mujer tras romper con su ex pareja Osvaldo Benavides.

Según información de TvNotas, la actriz conoció a Bárbara Arredondo desde hace tres años pero fue hasta ahora que decidieron iniciar una relación.

Fue una amiga cercana a la pareja que contó a la revista que desde hace años se hicieron buenas amigas, sin embargo no pasó nada porque Esmeralda tenía novio.

"Descubrieron que tenían muchas cosas en común, pero en aquel entonces Esme tenía novio y no pasó nada", expresó.

Pues miren que ya había indicios de Esme, pero uno como ciega que es, pues no me había dado cuenta. Que emoción, estamos llorando. ���� #EsmeraldaPimentel pic.twitter.com/KLirUfmCJp — LOLA BARBARENA �������� (@lolagagasuxx) December 10, 2019

También reveló que Bárbara Arredondo es diseñadora y se dedica a trabajar para organizaciones a favor de las mujeres, algo que admira Pimentel de ella.

Cabe señalar que Esmeralda y Osvaldo tenían una de las relaciones más sólidas del espectáculo hasta que hace unos meses decidieron dar a conocer su ruptura, por lo que mucho se dijo que fue debido a la orientación sexual de Esmeralda; sin embargo ella afirmó que no se debía a dichas especulaciones.

"No, no es cierto, él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra", mencionó a la revista Quien.