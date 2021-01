FKA Twigs asegura que vivió ataques racistas cuando fue novia de Robert Pattinson

ESTADOS UNIDOS.- La cantante y compositora británica Tahliah Debrett Barnett, mejor conocida como FKA Twigs, reveló en una entrevista que fue víctima de ataques de racismo cuando anduvo saliendo con el actor Robert Pattinson.

Luego de que la rapera se animara a denunciar la presunta violencia que vivió al lado del actor Shia Labeouf, FKA Twigs comentó en el podcast Grounded, de la BBC, que también tuvo otra mal experiencia en su vida que casi acaba con su autoestima.

La cantante y bailarina, de 33 años de edad, comentó que cuando anduvo saliendo con el protagonista de “Crepúsculo” la mayor parte del tiempo la pasó muy mal y no precisamente porque él le haya hecho algo malo, sino que vivió ataques de racismo por parte de sus seguidores y de algunos medios de comunicación.

Resaltó que su vida se convirtió prácticamente en un infierno y perdió la autoestima, ya que cuestionaban públicamente a Pattinson de haber elegido a una novia morena.

Él era su príncipe azul blanco y creo que consideraban que debía estar con una persona blanca y rubia, pero no conmigo. Hiciera lo que hiciese, en aquel tiempo la gente encontraba fotos de monos y me ponía a hacer lo mismo que ellos”, dijo.



La situación empeoró

La intérprete de “Holly Terrain” explicó que intentó no tomar en cuenta los comentarios malintencionados, pero estos fueron tantos que su autoestima se fue apagando porque las críticas duraron casi un año y llegó a sentir que valía muy poco como persona.

“Recuerdo que (el acoso) tuvo un enorme efecto dismórfico en mí durante aproximadamente seis meses o un año, tiempo en el que cada vez que veía mis fotos y fotografías pensaba: ‘Dios, me veo como un mono, y la gente va a decir que me veo como un mono. Así que tengo que tratar de ocultar este aspecto de mono que tengo, porque de lo contrario, la gente me atacará’”, recordó.

Tahliah externó que el daño fue tan grande, que tuvo que ir a terapias con expertos que la ayudaran a volver a tener autoconfianza, además del apoyo que tuvo de sus amigos, quienes la ayudaron a cambiar la imagen que tenía de sí misma.

Luego de la relación que tuvo con Pattinson, la cantante inició una relación con Shia Labeouf, a quien señaló a finales del año pasado de haber sufrido violencia a su lado y abuso sexual; la investigación se encuentra en curso, ya que ella interpuso una denuncia ante las autoridades estadounidenses.