Extorsionan a Atala Sarmiento por foto íntima

Atala Sarmiento reveló que es víctima de extorsión, ya que luego de sus vacaciones por Europa, la han amenazado con difundir una foto comprometedora si no accede a entregar el dinero que le piden.

Desde que regresé, he recibido mensajes y llamadas donde me están extorsionando que, si no doy cierto dinero, van a publicar una imagen mía que es de carácter privado y que la sacaron de mi celular mediante un hacker”, contó la conductora.