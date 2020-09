Expulsan a integrantes de Acapulco Shore y Guerreros 2000 de Uxmal

Todo inició como plan para promover y reactivar el turismo en Yucatán, pero terminó como un fuerte escándalo luego de que Tadeo Fernández y Luis Caballero de Acapulco Shore, Dhasia Wezka e integrantes de Guerreros 2020 fueran expulsados de la zona arqueológica de Uxmal por no respetar las medidas de seguridad e higiene.

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó su descontento por las acciones de un grupo de "influencers" que contrató la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) para promocionar dicho lugar arqueológico.

En el texto afirman que esas gentes, no contaban con la disposición de cuidar la sana distancia, de usar tapabocas y de acatar las demás medidas sanitarias, por lo cual los "sacaron" del sitio arqueológico.

"La Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),... rechaza enérgicamente y señala la mala disposición en el actuar de las personas que visitaron la zona arqueológica de Uxmal, conocidos en los programas televisivos como integrantes de Acapulco Shore y que popularmente se les ha denominado como Influencers", suscriben.

El comunicado asegura que violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos al momento de visitar el sitio, razón que hizo que el personal de custodia del INAH de Uxmal actuara en consecuencia y sacarlos del sitio.

"Toda vez que violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos al momento de visitar el sitio, razón que hizo al personal de custodia del INAH de Uxmal actuar en consecuencia a sacarlos del sitio, debido a que estos jóvenes nunca tuvieron ni la actitud, ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas para la visita, visibles desde la entrada al parador turístico de la zona y aún dentro de la misma, era demasiada la reincidencia en desobedecer las instrucciones del personal", asegura el escrito.

Ante tal situación el INAH no espera una disculpa pública, ya que considera que ellos (Influencers) no son capaces de dimensionar sus actos ni tener conciencia de los tiempos en los que el mundo vive, pero sobre todo, explica la misiva, no entienden el daño que pude causar con su ejemplo de inmadurez la responsabilidad de promover un sitio arqueológico de tal importancia no sólo en México sino en el extranjero.

"La conducta mostrada por esos personajes, así como el mal precedente de sus fotos que nos demuestran su incapacidad de seguir las normas, procedimientos e indicaciones dentro de la zona arqueológica, pueden generar un efecto adverso en quienes llegan para no incurrir en dichas acciones", señalaron.