Exponen falso romance en “Hoy” para aumentar el rating

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se habló en los últimos días del supuesto romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda, ex integrante de “El Wapayaso”, luego de que éstos compartieran un apasionado beso como parte de su rutina de baile en “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Sin embargo, pese a que el propio cantante dijo que sí se casaría con la actriz, todo parece indicar que se trató de un truco publicitario por parte del matutino de Televisa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El periodista Gabriel Cuevas decidió exponer a Brandon, debido a que éste ya sostiene un romance con otra persona, que casualmente es su roomie.

“A mí no me gusta destruir las parejas, te lo juro que no, pero voy a desenmascarar a este muchacho en este espacio”, dijo Gabriel Cuevas en el programa Fórmula Espectacular.

Él ha estado saliendo con mi roomie y me consta que él ha ido al departamento, es muy lindo y están como en un plan de dormir juntos, de pasarlo bien, de muy abiertos, muy europeos”, reveló.

El especialista de espectáculos corroboró con sus fuentes en Televisa, quienes le confirmaron que, efectivamente, se trató de mera publicidad por parte del programa "Hoy", con tal de triunfar en su guerra de rating en contra de su rival en la barra de horario, “Venga la Alegría”, de Tv Azteca.

“Cuando vi la foto pensé que era una broma, y ya sabes que tengo una fuente que me cuenta todo lo que pasa en el concurso de baile que tienen en ‘Hoy’ y me contó que nada fue cierto, que es publicidad”, continuó.

EL “WAPAYASO” QUERÍA BODA CON MUNGUÍA

En una entrevista a TVyNovelas, Brandon aseguró que lo suyo por Lourdes iba tan en serio que planeaba conquistarla porque quería casarse con ella.

“Ahorita estamos muy contentos, es un mujerón, yo sí me caso, a ver qué pasa, porque no nada más es mi opinión también es la de Lu”, contó.

“(me gusta) “su cuerpower, la actitud, sus chinos negros, su voz, sus ojos… todo”.