Explota Sylvia Pasquel tras controversia por herencia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel salió en defensa de la Dinastía Pinal luego de que se diera a conocer que su hermano Luis Enrique buscaba quedarse con toda la herencia que en su momento dejará Doña Silvia Pinal.

Visiblemente molesta por lo que se dice de su familia y la posibilidad de que Luis Enrique logre que su madre le ceda todos sus bienes y dinero, La Pasquel dijo:

“Yo me quedo con esa herencia, lo demás es algo material, lo material es tan efímero como que el día de mañana te mueres y no te llevas nada, entonces yo lo que me quedo es con la herencia que yo he recibido de mi mamá en vida, de vida, todas las enseñanzas que yo tengo de ella, lo que he aprendido, de su profesionalismo, de su entrega”.

Asimismo, la actriz quiso poner punto final a esta controversia y, durante la entrevista que concedió al programa Hoy, sentenció: “Ha llegado un momento en el que creo que no tenemos porqué estar dando explicaciones de si hay testamento, no hay testamento, de si hay herencia o no hay herencia, que si la quitan, que si la ponen, qué les importa, al final del día son temas muy familiares que nosotros tratamos dentro de nuestra familia y que no tienen nada que ver con lo que se dice, con lo que se inventa”.