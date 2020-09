Explota Sergio Mayer contra la hermana de Xavier Ortiz por revelar su suicidio

Ciudad de México.- Sergio Mayer no dudó en externar su descontento en contra de Olga Ortiz Ramírez, hermana del fallecido Xavier Ortiz, debido a que ella fue quien dio a conocer que el ex Garibaldi aparentemente se quitó la vida.

Aunque Mayer había intentado ocultar el motivo del deceso de su ex compañero de agrupación musical, Ortiz reveló a través de su cuenta de Twitter que estaba “en shock” porque Xavier “se suicidó”.

Tras difundirse esta información, el ahora político manifestó: “me parece que fue muy lamentable, muy triste y desafortunado con falta de empatía, no encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer el deceso de su hermano, me dolió mucho y me molestó mucho leerlo y verlo, porque creo que no tenía por qué aclararlo, mucho menos en redes, y menos de esa forma, y me pareció indolente, inhumano, la forma en que expresa y dice las cosas, pero bueno, es su hermana”.

Por otra parte, Sergio subrayó que Xavier era una persona muy emocional, detalle que pudo haber influido en su decisión de quitarse la vida.

“Xavier era una persona muy aprensiva, muy emotiva, con unos sentimientos a flor de piel, de repente hasta nos reíamos porque era una persona muy llorona… siempre fue una persona con unos sentimientos hermosos, muy a flor de piel y siempre estaba preocupado por todo, era muy comprometido, muy responsable, siempre estaba preocupado por la situación económica, especialmente con su hijo, ese era un tema que lo preocupaba mucho porque no tienes una idea cómo amaba a su hijo y cómo se preocupaba por él”, destacó.

Hasta este momento las autoridades en Guadalajara siguen recabando información para dar una versión oficial de la muerte de Xavier Ortiz.