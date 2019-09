Explota Niurka Marcos contra ex de Juan Osorio: “pobrecita niña bobita”

MÉXICO.- Luego de que Emireth Rivera confirmara que Juan Osorio si le fue infiel con Niurka Marcos, tal como la cubana lo contó hace algunas semanas, aunque luego se retractó, ahora la vedette le responde a la ex esposa del productor.

Al ser cuestionada sobre estas declaraciones de Rivera, Niurka respondió: “pues ella está llamando la atención, pobrecita niña bobita, que se limite a ni siquiera mencionar mi nombre porque le queda muy grande, no le cabe en su boca”.

Acto seguido, Marcos reveló el motivo de su enojo con Emireth. “Si hay algo que yo le tengo que reclamar a esa mujer es que en el tiempo que estuvo con el padre de mi hijo, fue precisamente cuando mi hijo no pudo disfrutar a su papá”.

Sin embargo, al ser cuestionada por la posibilidad de regresar con Osorio, Niurka confesó: “no, no puedo pensar en lo que no estoy viviendo, la relación terminó porque tuvo un momento de bache y hoy no está en mi mente ni en la de él una reconciliación, al contrario, tenemos una amistad extraordinaria”.