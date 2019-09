Explota Kate del Castillo contra reportero que le dice 'Mi amor'

Kate del Castillo está de visita en México, y durante su encuentro con los reporteros que la esperaban en el Aeropuerto de la Ciudad de México, no dudó en ponerle un alto a quien en lugar de llamara por su nombre, le dijo “mi amor”.

Luego de contestar algunas preguntas sobre el proyecto que encabeza junto con Karla Souza, Ana de la Reguera, Olga Segura y Esmeralda Pimentel, para ayudar a los damnificados por los sismos en México, y negarse a dar detalles de la demanda que tiene contra el gobierno mexicano, un reportero preguntó:

“Oye amor, tú papá nos dijo que está muy apenado…” comenzaba el reportero; sin embargo, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ ni siquiera lo dejó terminar y le respondió: “no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate no soy tu amor, no me digas amor, nunca”.

Continuando su camino hacia la camioneta que la esperaba, fue como Del Castillo se retiró del lugar sin dar más respuestas sobre las interrogantes que le manifestaban los reporteros, entre las que destaca su amistad con Yolanda Andrade, quien actualmente se encuentra envuelta en la polémica tras confesar que se casó hace años con Verónica Castro.